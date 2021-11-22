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Синоптики спрогнозировали снег и до минус двух градусов в Москве 22 ноября

Местами порывы ветра достигнут 15 м/с

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и сильная гололедица, а также до минус двух градусов ожидаются в Москве 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от нуля до минус двух градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов.

Ветер западный, северо-западный, 3-5 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье 22 ноября температура будет колебаться в пределах от минус четырех до плюс одного градуса. В ночь на 23 ноября столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.

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