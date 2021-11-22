Москалькова: число жалоб на нарушения жилищных прав граждан выросло в два раза в 2021 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние девять месяцев количество обращений о нарушении жилищных прав граждан увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом она рассказала в интервью "Парламентской газете", опубликованном в понедельник.

"Только за последние девять месяцев их [обращений] количество увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за это время к нам поступило более трех тысяч жалоб, из которых десятая часть - коллективные. Стоит отметить, что государство многое предпринимает для решения традиционно непростого "жилищного вопроса", но нерешенных проблем пока достаточно много", - рассказала она газете.

По ее словам, чаще всего граждане обращаются по поводу завышения платы за жилье и коммунальные услуги. Количество таких жалоб увеличилось на 71% по сравнению с 2020 годом. Почти в три раза больше жалоб стало по теме переселения из ветхого и аварийного жилья, рассказала Москалькова. Почти в 2,5 раза выросло количество обращений, связанных с предоставлением жилых помещений льготным категориям граждан, в 2,3 раза - по выселениям, в 2,1 раза - о постановке на жилищный учет. Еще на 68% увеличилось число обращений по признанию права собственности на жилое помещение и по вопросам социальной поддержки жильцов. Обращений от обманутых дольщиков стало на 67% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Больше всего жалоб о нарушении жилищных прав, по словам Москальковой, поступило из Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. "Больше всего просьб помочь защитить и восстановить права на жилище поступило из Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Меньше всего жалоб мы получаем из Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Но особенно впечатляет статистика по Карачаево-Черкесской Республике и по Республике Алтай - за последние девять месяцев оттуда поступило всего по одной жалобе", - рассказала она.

Для изменения ситуации в сфере жилищных прав необходимо внести в Жилищный кодекс дополнения, касающиеся изъятия жилых помещений для государственных или муниципальных нужд, считает омбудсмен. "Такие поправки должны устанавливать, что размер возмещения за изымаемое жилье не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по общей площади жилого помещения", - пояснила Москалькова.

Также, по ее словам, важно внимательнее отнестись к работе юридических механизмов, которые должны обеспечивать жилищные права инвалидов, детей-сирот и других беззащитных граждан. "Безо всяких проволочек необходимо переселять людей из признанных непригодными для проживания домов", - добавила онаалькова.