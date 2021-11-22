В Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов задержали граждан Украины

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Двое граждан Украины задержаны в Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"В Шальчининкском и Вилкавишкском районах во время контрольного рейда на автомагистралях были остановлены автомобили, управляемые гражданами Украины, в которых находились нелегальные мигранты. Перевозившие их водители задержаны", - говорится в сообщении.

В обоих случаях украинские граждане перевозили в своих машинах с польскими номерами по семь нелегальных мигрантов. Нелегалы из стран Азии и Африки, проникшие в Литву с территории Белоруссии, размещаются в центрах приема, где ожидают решения по просьбе о предоставлении убежища. До его вынесения мигранты не имеют права свободного передвижения по стране, однако время от времени фиксируются попытки покинуть центр размещения и пробраться через границу Литвы дальше на Запад.

За попытку нелегального перевоза людей через границу законами Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.