Российское движение школьников спасло более 6 тыс. бездомных животных в 2021 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более чем 6 тыс. бездомных животных получили адресную помощь от активистов Российского движения школьников (РДШ) в рамках проектов - победителей конкурса "Добро не уходит на каникулы" в номинации "Забота о животных" в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РДШ в понедельник.

По данным Минприроды, на территории РФ находятся более 586 тыс. бездомных собак и почти 150 тыс. бездомных кошек. В этом году оказание помощи животным стало отдельной номинацией конкурса в связи с большим количеством заявок по данному направлению.

"На номинацию "Забота о животных" было подано более 180 заявок, 25 проектов стали победителями и получили финансовую поддержку на реализацию своих добровольческих инициатив. В ходе реализации проектов, направленных на помощь бездомным животным, было проведено более 300 мероприятий, привлечено более 2,5 тыс. волонтеров, адресную помощь получили более шести тыс. бездомных животных", - рассказали в РДШ.

Как сообщили в пресс-службе, 25 школьных добровольческих отрядов помогали животным на протяжении всего года. Отряд "Добро" из города Стерлитамак Республики Башкортостан проводил уроки добра для жителей города, активно развивал социальные сети Фонда помощи бездомным животным "Багира", находил хозяев для животных. Отряд "Добролап" из города Октябрьский Республики Башкортостан проводил акции по сбору необходимой помощи для приютов и организовал тематические мероприятия для школьников. В городе Люберцы Московской области благодаря отряду "Добрые сердца" началось строительство площадки для выгула собак. Добровольческий отряд "Я+ТРИ" из города Ярцево Смоленской области организовал кампанию по информированию о правилах обращения с бездомными животными и способах оказать им помощь, а отряд "Твори Добро" из города Севастополь устроил конкурс рисунков, фотосессию с бездомными животными для поиска хозяев, сбор корма и агитационную кампанию для распространения информации о проблеме роста количества бездомных животных в городе.

О проекте

В 2021 году конкурс "Добро не уходит на каникулы" проводился по четырем номинациям: забота о животных, проекты, направленные на оказание помощи пожилым людям, на оказание помощи детям и проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и некоммерческими организациями в сфере добровольчества. Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность", направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста.