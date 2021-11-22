Мишустин: на Дальнем Востоке предстоит поднять более 200 затонувших судов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Свыше 200 затонувших судов предстоит поднять на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, напомнив, что в этой сфере должен действовать принцип "загрязнитель платит".

"Особенно сложная ситуация в Дальневосточном федеральном округе, там необходимо поднять более 200 судов, сделать предстоит немало", - сказал Мишустин, открывая в понедельник оперативное совещание с вице-премьерами.

Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о том, что бизнес должен помнить о своей ответственности в сфере экологии, и в случае нарушения будет действовать принцип "загрязнитель платит". По словам премьера, по итогам его прошлогодней поездки на Дальний Восток был дан ряд поручений, в том числе по расчистке бухт от затонувших судов. "Зачастую недобросовестные владельцы просто бросают их, не думая о последствиях для людей и окружающей среды", - констатировал глава правительства и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко доложить о ходе соответствующей работы.