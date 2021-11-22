Косачев назвал антисемитизм нарастающей головной болью Европы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проблема антисемитизма все больше нарастает в Европе, что уже приводит к миграции евреев из некоторых европейских стран. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму.

"Антисемитизм - это нарастающая головная боль для просвещенной Европы. Антисемитизм в Европе не просто не сходит на нет, он растет, он нарастает. И дело доходит до того, что уже началась миграция евреев из ряда европейских стран", - сказал сенатор.

Он напомнил, что в середине октября представлял Россию на международном форуме памяти о Холокосте и противодействия антисемитизму, который проходил в шведском городе Мальмё. По словам Косачева, высокопоставленные участники этой конференции давали в основном два объяснения этому явлению - возможность беспрепятственно распространять в социальных сетях так называемые ненавистнические посты и миграция, "потому что многие мигранты приезжают в Европу из стран, которые не очень сильно любят Израиль и проживающее там население".

"На самом деле практически никто из участников конференции не смог дать какого-либо рецепта противодействия этой нарастающей проблеме. Просвещенная Европа пока не нашла должного противоядия, несмотря на все десятилетия, которые прошли со времени Холокоста", - отметил парламентарий.

Говоря о проблеме борьбы с ксенофобией и расизмом, виде-спикер Совфеда заявил, что Россия "может здесь быть примером для подражания для очень многих других стран, где проживают национальные меньшинства", где есть различные конфессии. "Уверен, что именно наш российский опыт не просто уникален, но заслуживает уважения и тиражирования", - сказал он.

Косачев констатировал, что после распада СССР многие российские соотечественники оказались за пределами страны, "далеко не всегда в полном объеме пользуются защитой своих прав и находят понимание у местных властей". Он уточнил, что прежде всего речь идет о проблемах, с которым сталкивается русскоязычное население в странах Балтии и на Украине.

Нацменьшинства Европы

Сенатор обратил внимание, что на главной странице сайта Совета Европы есть фраза, что он является крупнейшей организацией в сфере защиты прав человека, "в том числе национальных меньшинств, самым крупным из которых в Европе являются цыгане".

"Понимаю прекрасно, что цыгане - это действительно очень уязвимая этническая группа, она абсолютно точно нуждается во внимании и защите. Но я про другое - только на Украине русских живет больше, чем цыган во всей Европе. <...> И если даже такая крупная и авторитетная организация как Совет Европы не видит их как крупнейшее национальное меньшинство Европы, это может означать только то, что они, наверное, не являются национальным меньшинством, а это коренное население, с чем я искренне готов согласиться, либо эти проблемы игнорируют по политическим причинам, тем самым провоцируя ксенофобию, уже граничащую с расизмом", - сказал зампредседателя верхней палаты парламента.

Он отметил, что Россия в этих условиях вынуждена активно защищать права своих соотечественников, будет это делать и впредь, несмотря на попытки "приписать стране некоторые конъюнктурно-политические интересы". "Они не конъюнктурные и они не политические. Они исключительно гуманитарные. И я уверен, если и когда Европа это осознает и обеспечит в полном объеме защиту прав всех национальных меньшинств, включая русских, уже на своих территориях, очень многие проблемы в отношениях России и так называемого коллективного Запада значительно смягчатся, может быть, полностью уйдут с повестки дня", - заключил Косачев.