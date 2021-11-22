Единый информационный холдинг России и Белоруссии может появиться в будущем

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Единый информационный холдинг Белоруссии и России может быть создан в обозримом будущем, для этого необходимо устранить юридические барьеры. Об этом в понедельник заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в режиме видеоконференции, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства.

"[Президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко объявил <...> о перспективах создания мощного единого информационного холдинга. И вот об этом нам всем с вами стоит подумать, подумать о том, как это все будет выглядеть, снести все юридические препятствия и заборы", - сказал он на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".

По словам Соловьева, присутствие холдинга должно быть обеспечено во всех средах. "Обязательно [холдингу] нужно присутствовать во всех современных цифровых СМИ, конечно, во всех пабликах, во всех социальных сетях, в Telegram, в YouTube и даже в TikTok, куда деваться. И конечно, это нужно заранее предусмотреть, в том числе в бюджете", - отметил он.

Глава СЖР также подчеркнул, что союзы журналистов двух стран тесно взаимодействуют друг с другом. "Что касается нашей узконаправленной деятельности союзов журналистов России и Белоруссии, хочу сказать, что у нас уже много лет существует дружеское и братское взаимодействие с Союзом журналистов Белоруссии. Мы постоянно в контакте, наши коллеги из Белоруссии постоянно присутствуют достаточно большими делегациями на самом большом в мире журналистском форуме в Сочи. <…> Мы там не раз организовывали круглые столы, общение о том, как развивать совместное информационное пространство. Будем этим заниматься и впредь", - заключил он.