ВЦИОМ: 80% россиян считают недопустимыми сцены с гомосексуальными отношениями в фильмах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 80% опрошенных россиян считают, что недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями в фильмах, даже при наличии маркировки 18+. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в понедельник.

"Подавляющее большинство россиян (80%) убеждены в том, что в фильмах и сериалах с возрастными ограничениями 18+ недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями, 18% считают, что допустимо. В то же время среди тех, кто регулярно пользуется стриминговыми сервисами (т.е. не реже нескольких раз в месяц), треть (33%) полагают, что показывать подобные сцены допустимо", - говорится в материалах опроса.

Около 32% респондентов в той или иной степени пользуются онлайн-сервисами или онлайн-кинотеатрами. Самыми популярными сервисами среди россиян оказались "Кинопоиск", IVI, OKKO.

Порядка 81% зрителей онлайн-кинотеатров рассказали, что в течение последнего месяца им не встречались фильмы со сценами гомосексуальных отношений. Около 16% опрошенных отметили, что в фильмах, которые они смотрели в течение последнего месяца, были такие сцены.

"Более половины россиян (57%) согласны с мнением, что показ фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений следует запретить, в том числе в онлайн-кинотеатрах (64-65% среди граждан старшего поколения). 41% россиян считают, что запрещать ничего не нужно, достаточно указать возрастные ограничения для просмотра фильма (50-72% среди молодежи)", - уточняется в сообщении. Такого же мнения россияне придерживаются относительно фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений - 57% согласны с мнением, что показ таких фильмов следует запретить), 41% респондентов уверены, что достаточно указать возрастные ограничения.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 ноября 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О возможном запрете кино с "сексуальными девиациями"

Ранее газета "Ведомости" сообщала о предложениях, внесенных на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре, о внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Статьи закона, регламентирующие обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей, предлагается дополнить "запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации".