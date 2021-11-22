В России в 2021 году утилизировали 17 затонувших кораблей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. План по утилизации затонувших кораблей в России перевыполнен в 2021 году. Удалось утилизировать 17 кораблей вместо шести запланированных, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в понедельник.

"В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше. Утилизировали 17 судов. За это я хочу поблагодарить команду Минтранса и два региона - Камчатский край и Магаданскую область", - сообщила она на совещании председателя правительства с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Абрамченко напомнила, что данные мероприятия осуществляются в рамках "генеральной уборки", на которую до 2024 года предусмотрено 20 млрд рублей, из них на подъем и утилизацию затонувших судов - более миллиарда.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал своим заместителям поручения, касающиеся ликвидации ущерба после затопления кораблей и рассмотрения в парламенте проектов законов об ответственности за затопление кораблей.

"Прошу вас держать эти вопросы под личным контролем. Важно, чтобы все намеченные работы были выполнены", - обратился председатель правительства к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Вице-премьеру Дмитрию Григоренко глава кабинета министров поручил "подключиться, чтобы контролировать все соответствующие этапы прохождения законов в Государственной думе".