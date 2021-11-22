Эксперт: только 20% ПЦР-тестов оказываются положительными в первые трое суток заболевания

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Только у 20% пациентов в первые трое суток после заражения коронавирусной инфекцией ПЦР-тест показывает положительный результат, сообщила в понедельник заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

"Процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования. В первые трое суток инфицирования вирусом практически только 20% показывают положительные результаты", - сказала она на круглом столе на тему "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

По словам Малинниковой, на третий-восьмой день заболевания процент выявления вырастает до 80%. А после 20 дня инфицирования - снова падает. "Вирус еще в организме сохраняется, а ПЦР-тест уже отрицательный. То есть этот период очень небольшой, когда мы можем выявить", - добавила она.

Как сообщила в ходе круглого стола директор Медицинского института, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева" Елена Балыкова, только у 30-40% пациентов, которые обращаются с подозрениями на коронавирусную инфекцию, ПЦР-тест оказывается положительным.