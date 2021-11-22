Радиоактивный предмет нашли недалеко от центра Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Радиоактивный предмет обнаружили на улице Труда - недалеко от центра Челябинска. На месте работают специалисты, которые должны его изъять, подтвердили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Челябинской области.

Уровень излучения и степень опасности предмета сейчас устанавливают специалисты. По данным местных СМИ, превышение естественного радиоактивного фона более чем в 100 раз зафиксировано возле отрезка металлической трубы.

"Министерство общественной безопасности [Челябинской области] в курсе сложившейся ситуации, на место, где обнаружен источник радиации, прибыли все спецслужбы. Также на месте работают сотрудники лаборатории, которые заберут на исследование предмет, источающий радиоактивный фон", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что после изъятия предмета проверку будут проводить специалисты Роспотребнадзора, а затем предмет упакуют в специальный контейнер для последующей утилизации в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, через систему учета и контроля радиоактивных веществ будет устанавливаться владелец данного предмета.