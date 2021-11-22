Мишустин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актрисы Нины Руслановой, которая умерла 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Нина Ивановна была истинно народной, по-настоящему уникальной актрисой, талантливой, темпераментной, способной создать любой образ. Главное - умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре. В каждой роли была убедительной и искренней, вкладывала в них частицу своей души. Миллионы зрителей полюбили ее волевых, сильных духом, самоотверженных героинь из фильмов "Короткие встречи", "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Настройщик", "Завтра была война", - говорится в послании премьера.

Он отметил, что Русланова была творчески одаренным и сердечным человеком, который всегда дарил свое внимание окружающим, а также подчеркнул, что остались звездные роли актрисы и добрая память о ней.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 г. в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР, теперь Украина). В 1985-1988 гг. была актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского. Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка РФ (1998). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986).

Обладательница кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (1988 - "Завтра была война", "Знак беды", "Короткие встречи"; 2011 - "Китайская бабушка"), "Лучшая роль второго плана" (1990 - "Смиренное кладбище") и "Лучшая женская роль второго плана" (2005 - "Настройщик"), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (2006 - "Настройщик").