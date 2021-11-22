Тюменские школьники запустят спутник для исследования Арктики и разливов нефти в 2022 году

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Школьники Тюмени в 2022 году запустят в космос спутник, который будет исследовать разливы нефти, фотографировать и делать прогнозы развития экологической ситуации в Арктике. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение".

"Тюменские школьники 8-11 классов в 2022 году запустят в космос свой спутник. Работа по его подготовке, программированию и спайке составных элементов сейчас находится в самом разгаре. Участники разделены по командам и работают над созданием полезной нагрузки у летательного аппарата. <...> Предполагается, что тюменский спутник будет исследовать разливы нефти в Арктике, делать снимки и осуществлять прогнозы развития экологической ситуации в Арктике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проработку внешней конструкции спутника передадут лицензированным организациям, которые специализируются на этом процессе. Тюменский спутник будет работать на малой земной орбите на протяжении нескольких лет. После выполнения задачи он самостоятельно сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере Земли.