В Казани не фиксируют резкий рост спроса на такси из-за введения QR-кодов на транспорте

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Службы такси Казани в понедельник не зафиксировали резкий рост спроса на свои услуги в связи с введением в Татарстане QR-кодов на общественном транспорте. В то же время службы нарастили число водителей, чтобы не допустить увеличения времени ожидания, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса заказа такси "Максим".

"Люди и общественный транспорт еще не адаптировались к QR-кодам. Более объективно ситуацию можно будет анализировать по прошествии нескольких дней. Сейчас можем отметить, что утром в Казани количество заказов было сопоставимо с прошлым понедельником, а днем - больше, чем обычно. Причины могут быть разные. Возможно, людям с QR-кодами просто не понравились утренние сложности в общественном транспорте, и они решили далее передвигаться на такси", - сказали в компании.

В пресс-службе добавили, что сервис подготовился к возможному росту спроса на услуги такси. "Активных водителей у нас сегодня больше, поэтому среднее время ожидания автомобиля осталось прежним", - добавили в компании.

В сервисе такси подчеркнули, что менять тарифы на услуги не планируют. Алгоритмы ценообразования, реагирующие на резкие скачки спроса, по данным пресс-службы, не вышли за пределы нормы для утра понедельника.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" ТАСС также сообщили, что ситуация находится в пределах нормы. "На данный момент, по нашей статистике, цены на такси в пределах нормы. Резкого роста повышающего коэффициента не наблюдается, и тарифы в регионе также не менялись", - сказали в пресс-службе.

Как отмечает корр. ТАСС в Казани, цены на услуги такси различных сервисов в понедельник днем оставались в пределах стандартных сумм. При этом в часы пик стоимость поездки почти вдвое превышала стандартную. Ранее в СМИ и соцсетях появлялась информация об увеличении стоимости поездок в такси в Казани в утренние часы.

О ситуации

Мэрия Казани сообщила в Telegram-канале, что в первой половине дня в понедельник выявлено и не допущено в общественный транспорт 1 516 человек без QR-кодов, что составляет 0,23% к числу перевозимых пассажиров. На улицы города вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса. Метрополитен работал в штатном режиме.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому для проезда в любом виде общественного транспорта (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты.