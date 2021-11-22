Новак: в Северной Осетии особое внимание должно уделяться развитию туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Северная Осетия должна особое внимание уделять развитию туризма, сообщил журналистам вице- премьер Александр Новак по итогам рабочей поездки в республику в понедельник.

"Особое внимание должно и будет уделяться развитию туристического кластера "Мамисон", развитию других туристических объектов для того, чтобы и для местных жителей обеспечить соответствующие условия, и для привлечения туристов. Как известно, это развитие малого и среднего бизнеса - дополнительные возможности региона", - сказал Новак.

Он посетил место будущего курорта - ущелье Мамисон в Северной Осетии вместе с главой республики Сергеем Меняйло и заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

Первый этап строительства курорта стартует в 2022 году, а уже в зимнем сезоне 2023-2024 будут работать 20 км горнолыжных трасс и сноупарк. На высоту 2900 м гостей будут поднимать две канатные дороги - гондольный и кресельный подъемники. Также в проект заложено строительство системы искусственного оснежения площадью более 260 кв. м и базовой инфраструктуры: сервис-центра, автостоянки на 500 мест, внутреннего благоустройства и технических коммуникаций.

Будущий курорт находится в одной климатической зоне с грузинским "Гудаури", поэтому может стать ему хорошей альтернативой. В среднем кататься в Мамисонском ущелье можно будет с ноября по апрель, при этом ледник Зарамаг на высоте более 4 тыс. м сможет продлить сезон до мая. Также в окрестностях будущего курорта есть много точек притяжения, которые будут интересны туристам круглый год: месторождения лечебной минеральной воды, средневековые родовые башни, древние национальные поселения.

Александр Новак также отметил огромный потенциал Северной Осетии в развитии производства сельскохозяйственной продукции. В частности, выделили проект агропредприятий "Казачий хутор", которое планирует дополнительную закладку яблоневых садов на площади 1 тыс. га.

"Мне понравились проекты и сейчас мы договорились о мерах поддержки, которые необходимы на федеральном уровне, чтобы реализовать эту программу. Будем вместе выполнять поручения президента страны и председателя правительства", - сказал вице-премьер.