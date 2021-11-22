В Казани открыли крытую зону самого большого экстрим-парка в Европе "Урам"

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Крытая зона парка "Урам", ставшая второй частью самого большого экстрим-парка в Европе, открылась в Казани. Ее площадь равна почти 8 тыс. кв. м, сообщил ТАСС министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

"Теперь это не только экстрим-парк "Урам", который создает возможности для самореализации ребят в теплое время года, но еще и 7 900 кв. м под крышей которые дают возможность для занятия любимым увлечением, любимыми видами спорта в течение всего года", - сказал Сулейманов.

По его словам, в декабре запланирована насыщенная программа, одним из ключевых мероприятий должен стать фестиваль "Урам", в рамках которого будет торжественное открытие.

В крытой части парка площадью 7 900 кв. м на двух этажах располагаются экстрим-зоны (эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом) и культурные пространства, открытые для всех желающих: центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе, зона для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами. Концепция крытого экстрим-парка была разработана в консорциуме архитектурно-строительной компании Legato Sports Architecture и бюро Kosmos.

Парк будет работать в три смены: с 10:00 до 14:00, с 14:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. В будние дни стоимость посещения одной смены составит 350 рублей, в выходные - 400 рублей. Билет на весь день стоит 600 рублей в будни и 800 рублей - в выходные. Посетители до 12 лет смогут попасть в парк только с родителями и записаться на секции, где будут кататься с тренером.

Первая часть экстрим-парка "Урам" открылась 30 августа 2020 года. На территории располагаются стритбольная площадка, площадки для паркура и воркаута, два памп-трека и скейт-парк. Это был первый проект, реализованный в рамках концепции благоустройства набережной реки Казанки. В рамках этой концепции, рассчитанной до 2030 года, вокруг Казанки должно появиться 12 новых парков.