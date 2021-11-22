В работе "Ростелекома" произошел сбой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов компании "Ростелеком" наблюдаются в понедельник. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Произошел технический сбой в Туле. Идет восстановление сервисов", - заявили ТАСС в пресс-службе "Ростелекома".

По информации сервиса, в 20:02 мск число жалоб достигало 786. Отмечается, что 71% испытывает проблемы со стационарным интернетом, у 18% нет сигнала, 11% не могут подключиться к мобильному интернету. Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.