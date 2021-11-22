Кировский омбудсмен возьмет на контроль проверки по жалобам осужденных о нарушении их прав

КИРОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова возьмет на контроль ход проверок по обращениям подозреваемых и осужденных о нарушении их прав, сообщается на сайте омбудсмена в понедельник.

Буркова с представителями Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андреем Бабушкиным, Евой Меркачевой и Игорем Каляпиным посетила ИК-11 и ИК-6, а также СИЗО-1 и СИЗО-2 в Кировской области. Как отмечается на сайте, в своих обращениях к правозащитникам заявители поднимали вопросы незаконного применения физической силы и психологического давления со стороны сотрудников, недостаточного лекарственного обеспечения, доступности медпомощи, неотправки корреспонденции, коммунально-бытового обеспечения.

"Уполномоченными органами в рамках своей компетенции будут проведены проверки по всем обращениям подозреваемых, обвиняемых и осужденных. При подтверждении обстоятельств, ведущих к нарушению прав, будут приняты меры по их устранению. Ход этой работы взят на контроль уполномоченным по правам человека в Кировской области", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что следователи организовали проверку после публикаций в СМИ о пытках в отношении заключенных в исправительной колонии № 6 в поселке Восточный Омутнинского района Кировской области. В управлении ФСИН по области ТАСС сообщили, что колонию регулярно проверяют, а после публикации в СМИ информации о якобы проводимых пытках начата проверка прокуратуры.