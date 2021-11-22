Роботы будут проверять QR-коды у посетителей больниц Дагестана

ПЕРМЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Роботов-диагностов, которые направят в больницы Дагестана, оборудуют системой проверки QR-кодов. Об этом сообщил в понедельник директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот был интегрирован с сервисом "Госуслуги", благодаря чему появилась возможность сверки QR-кода сервиса "Госуслуг", а также проверять подлинность паспорта или другого документа. Данный функционал позволяет избежать демонстрацию QR-кода постороннего лица", - сказал собеседник агентства.

Помимо этого данная модель робота, как уверяют разработчики, способна измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру), а также проводить скрининговое обследование пациента. Первый образец уже прибыл в республику, еще около 10 роботов планируется поставить до конца 2022 года.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково", занимается выпуском автономных сервисных роботов. Они "трудятся" в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.