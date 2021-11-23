В Хабаровском крае выпало до 100% месячной нормы снега 22 ноября

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Сформировавшийся в Китае циклон принес сильные метели на территорию Хабаровского края, в регионе выпало до 100% месячной нормы снега. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. Первыми под удар стихии попали южные районы, погода резко испортилась и в центральных районах. В Хабаровске в понедельник бушевала сильная метель, видимость на дорогах снизилась, в городе были пробки, автомобили, в том числе автобусы, застревали на подъемах, несколько направлявшихся в Хабаровск самолетов ушли на запасные аэродромы. Для междугороднего транспорта закрыли некоторые дороги, отмечались перебои в электроснабжении в ряде поселений.

"В Хабаровске выпало 17 мм осадков - это 70% месячной нормы. Высота снежного покрова составила 23 см. В Бикине выпал 21 мм - это 80% нормы. В основном выпало от 10 до 18 мм по южным районам, что составило от 40 до 80%. На востоке в некоторых поселениях Советско-Гаванского и Ванинского районов выпало 20-30 мм снега - это 80-100% месячной нормы", - сказали в Гидрометцентре.

Южный циклон, сформировавшийся в Китае, прошел по северу Корейского полуострова, оказал влияние на Приморье и другие регионы Дальнего Востока. Сейчас, как уточнили в Дальневосточном Гидрометцентре, он приближается к северу Сахалина. Синоптики ждут во вторник сильные метели с ветром до 30-35 м/с в северных районах Хабаровского края.