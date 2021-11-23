На строительство кампуса Новосибирского госуниверситета направят почти 800 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Более 792 млн рублей направят 2022-2023 годах на работы по строительству инженерных сетей при возведении нового кампуса Новосибирского госуниверситета, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра науки и инновационной политики региона Евгений Павлов.

В августе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании правительства Российской Федерации сообщил, что Минобрнауки России совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией ВЭБ.РФ рассмотрели 27 проектов кампусов мирового уровня из 22 регионов. По итогам отобрали восемь проектов, готовых к началу реализации в 2021 году. Кампусы построят в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

"На реализацию проекта "Создание кампуса мирового уровня НГУ" одобрено финансирование за счет средств бюджетного кредита в размере 792,8 млн рублей, которое включает работы по созданию водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения кампуса. Ориентировочный срок реализации - 2022-2023 годы", - сказал Павлов.

Он пояснил, что, согласно постановлению правительства, срок погашения кредита может составлять до 15 лет. Сроки поступления средств и соотношение частных и средств инфраструктурных кредитов в строительство кампуса уточняются.

Первая очередь кампуса НГУ реализуется на частные благотворительные средства и предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года - нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. Четвертый объект - новое общежитие СУНЦ - построят до конца 2026 года.

Вторую очередь строительства реализуют в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. она предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Объекты построят до конца 2023 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, строительство нескольких типов помещений кампуса мирового уровня ориентировано на новую модель университета, которая в том числе концентрируется на новых научных направлениях (в частности - биомедицинском кластере). "Комплекс новых общежитий предполагает новую логику проживания студентов, где важным является не только повышение качества студенческого быта, но и такие новые и необходимые сегодня возможности, как зоны коворкинга, инфраструктура для спорта и досуга", - пояснили в НГУ.

О вузе

В Новосибирском госуниверситете остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Существующие общежития построили в 60-е годы ХХ века, когда создавался новосибирский Академгородок. Они рассчитаны на 300-350 мест и не вмещают всех студентов. По словам ректора, нехватка площадей мешает реализации научных и образовательных программ. К 2025 году дефицит мест может достичь 5-6 тыс.

Новосибирский государственный университет создали в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам. Занимает третье место в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов.