На Колыме до конца ноября капитально отремонтируют сельскую школу с износом здания 70%

ТАСС, 23 ноября. Капитальный ремонт школы в поселке Палатка на Колыме завершат к концу ноября. Износ здания до начала ремонтных работ составлял около 70%, сообщается на сайте областного правительства.

"Масштабные ремонтные работы в здании образовательного учреждения начались в июне 2021 года. Завершить восстановление школы подрядчик должен до конца ноября этого года. Общая стоимость проведения работ - более 100 млн рублей. Уже готовы кровля, отремонтированы полы, кабинеты. В настоящее время работы ведутся на сетях водоснабжения и отопления. В школе обучаются 357 ребят. Это самая большая школа в Хасынском городском в округе. Износ на 2021 год составил более 70%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что здание построили в 1978 году. С момента ввода в эксплуатацию школы капитальный ремонт в ней не проводили, ежегодно выполнялись только косметические ремонты в рамках подготовки к новым учебным годам.

Палатка - поселок в Магаданской области. В нем проживает около 4,5 тыс. человек. Расстояние до областной столицы - около 85 км.