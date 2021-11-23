В Югре число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 88 тыс.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 247, превысив с начала пандемии показатель в 88 тыс., сообщил во вторник оперативный штаб региона.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию с 22 ноября по 5 декабря для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, кроме тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел.

"По данным на 23 ноября, 88 030 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 247 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время пандемии в регионе 80,6 тыс. пациентов выздоровели, 1 627 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы.

До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.