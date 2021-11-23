Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции у пассажиров в общественном транспорте. Об этом он сообщил во вторник на совещании в администрации муниципалитета.

"В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте", - сказал он.

По его словам, в городе работают порядка 180 бригад, которые проверяют соблюдение ограничительных мер.

С 22 ноября в соседней с Башкирией республике Татарстан начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты. Нововведение привело к снижению пассажиропотока на 20-30%.