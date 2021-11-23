Власти в Дагестане окажут помощь пострадавшим после взрыва газа в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти в Дагестане окажут помощь пострадавшим после взрыва газа в двухэтажном доме в Махачкале, сообщил во вторник мэр города Салман Дадаев.

"Семье будет оказана материальная помощь. Сегодня с утра городские службы начали работу по вывозу строительного мусора и освобождению проезда на месте пожара. Причины произошедшего устанавливаются", - написал глава города в своем аккаунте в "Инстаграме".

По факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале возбуждено уголовное дело.

По данным СК, в понедельник в частном доме в Махачкале на улице А. Султана произошел взрыв бытового газа, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, из них трое госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. В связи с произошедшим глава Дагестана Сергей Меликов дал поручения, в том числе министерству здравоохранения республики, взять на особый контроль вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим.