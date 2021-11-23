Поголовье орловских рысаков восстановят в усадьбе Михаила Романова под Брянском

ТАСС, 23 ноября. Локотской конный завод в селе Локоть Брянской области, являющийся частью усадебного комплекса Апраксиных, возрождает поголовье серых орловских рысаков, которых разводил князь Михаил Романов. Это позволит привлечь дополнительное внимание туристов, приезжающих по проекту "Императорский маршрут", сообщила во вторник ТАСС главный зоотехник завода Людмила Неструева.

"Люди приедут посмотреть историческую ценность постройки конного завода, <…> пройдутся по местам, где ходил сам Михаил Романов, а увидеть лошадь, которую он разводил, они не могут. Поэтому мы завели настоящих серых орловцев. Посетители смогут посмотреть на них", - сказала Неструева.

По ее словам, на данный момент на заводе 14 серых орловских рысаков, в дальнейшем поголовье будут увеличивать. "Основная масса из них - это молодые лошади полуторагодовалого - двухлетнего возраста. Люди, конечно, смогут их увидеть. Среди них - четыре, которые принимали участие на Московском ипподроме, бегали в запряжке "Русская тройка", - отметила Неструева, добавив, что также приобретено несколько верблюдов, при Михаиле Романове этот вид животных также содержался на заводе.

Усадьба Романовых расположена в 75 км от Брянска в центре села Локоть, административного центра Брасовского района. Ранее она принадлежала роду графов Апраксиных, была выкуплена Удельным ведомством Министерства императорского двора для великого князя Георгия Александровича Романова, а после его смерти в 1899 году перешла к великому князю Михаилу Александровичу, родному брату императора Николая II. В большой усадебный комплекс входили в том числе деревянный дом-дворец (сгорел в 1943 году), дом архитектора, несколько зданий конного и винокуренного заводов, а также парк с несколькими прудами и системой аллей.

Локотской конный завод основан в 1842 году, является одним из старейших в России. В 1920 году он был национализирован, после Великой Отечественной войны там было начато разведение русского рысака. В настоящий момент общая численность лошадей составляет более 200 голов.

О проекте

В 2019 году Брянская область присоединилась к проекту "Императорский маршрут", соглашение об этом подписали губернатор Александр Богомаз, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, председатель совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова. Проект реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с фондом, маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств.