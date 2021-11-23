Пять муниципалитетов Тюменской области достигли коллективного иммунитета от коронавируса

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. План по вакцинации населения от ковида для формирования коллективного иммунитета выполнили пять из 26 муниципалитетов Тюменской области. Об этом во вторник журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

"Пять муниципалитетов Тюменской области уже перевыполнили план по вакцинации от COVID-19. <...> По данным на 23 ноября, в Заводоуковском городском округе план вакцинации выполнен на 110,6%, в Нижнетавдинском районе - на 110,4%, в Ялуторовском районе - на 113%, в Ярковском районе - на 102,8%, в Тюменском районе - на 100,9%. <...> Напомним, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослого населения.", - говорится в сообщении.

В оперштабе региона добавили, что приблизились к достижению планового показателя еще три района: Уватский (99,9%), Вагайский (98,5%), Упоровский (94,3%).

За минувшие сутки зарегистрировано 330 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 78 313 случаев, выздоровели 61 096 человек, полный курс вакцинации прошли 708 802. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 58%.