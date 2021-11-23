Более 250 начинающих педагогов Приморья получили единовременные выплаты с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Единовременную выплату в размере от 250 до 440 тыс. рублей получили 272 начинающих преподавателя в Приморском крае с начала года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В текущем году единовременную выплату получили 272 человека. Общий объем финансирования на обозначенные цели составил 55,7 млн руб.", - пояснили в пресс-службе.

Помощь педагогам оказывается в рамках программы "Развитие образования Приморского края". Помимо единовременной выплаты, учителя также получают ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей на протяжении трех лет. "Ежемесячную денежную выплату получают сейчас 1 068 молодых специалистов и 342 наставника", - добавили в пресс-службе.

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко отметила, что в 2018 году в крае насчитывалось 303 молодых специалиста, в 2021 году их число возросло до 1 186. "Привлекательными для педагогов становятся те муниципалитеты, которые предлагают и собственные меры поддержки, к примеру, обеспечивают жильем. Лидерами по привлечению молодых педагогов в настоящее время являются Большой Камень, Шкотовский район и Уссурийск", - приводит пресс-служба слова Бондаренко.

Она уточнила, что в настоящее время в министерстве разрабатываются дополнительные предложения по совершенствованию механизма оказания мер социальной поддержки молодым педагогическим работникам.