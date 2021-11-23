В НАО многодетные семьи ежегодно будут получать по 9 тыс. рублей на школьника

ТАСС, 23 ноября. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) во вторник в двух чтениях приняли изменения в региональный закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, согласно которым с 2022 года многодетные семьи будут ежегодно получать выплату в 9 тыс. рублей на каждого школьника, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"С 2022 года многодетные семьи будут получать 9 тыс. рублей на каждого школьника. На 40-й сессии регионального парламента депутаты рассмотрели изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства", - указано в сообщении.

В настоящее время многодетным семьям ежегодно предоставляется единовременная выплата к учебному году на компенсацию расходов. На эти средства семья может приобрести одежду, обувь, спортивную форму, школьные канцелярские принадлежности, школьный спортивный инвентарь. В действовавшей ранее редакции закона расходы компенсируются по фактическим затратам, но не более 9 тыс. рублей на каждого ребенка. Родители должны были предоставлять документы, подтверждающие расходы.

С января 2022 года расходы не нужно будет подтверждать, а выплата станет фиксированной. "Считаю, что представленная возможность получения финансовых средств без подтверждения расходов упрощает процедуру для многих многодетных семей, особенно проживающих на селе", - приводит пресс-служба слова депутата окружного собрания Ольги Карповой. Выплата положена при условии, если один из родителей проживает в округе не менее пяти лет и размер среднедушевого дохода не превышает двукратной величины прожиточного минимума.