Старые объекты курорта "Эльбрус" планируют привести к единому архитектурному стилю

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. "Кавказ.РФ" озвучил необходимость выделения средств для приведения в соответствие с единым планом объектов инфраструктуры курорта "Эльбрус", построенных ранее. Такое предложение высказал гендиректор компании Хасан Тимижев в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Алаксандра Новака в Нальчике.

"Разработан проект планировки территории (курорта "Эльбрус") и каждому объекту будем предлагать новые планировочные решения. Сейчас на территории несколько десятков таких объектов. Если мы хотим реализовать все наши задумки, нужно существующие объекты инфраструктуры - гостиничные, ресторанные комплексы привести в единый архитектурный стиль (здания фасады и т.д.) хорошей поддержкой для этого стала бы возможность предусмотреть некую субсидиальную поддержку", - сказал Тимижев.

Александр Новак предложил рассмотреть план более детально, ознакомиться и внести подробные предложения, как со стороны Минэкономразвития РФ, так и со стороны властей Кабардино-Балкарии.

В числе проблемных названы и вопросы обеспечения курорта дополнительными мощностями по электроэнергетике, а также строительство очистных сооружений у подножия Эльбруса. Присутствовавший на совещании заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров подтвердил, что средства на строительство очистных сооружений и коллектора на курорте заложены в бюджет 2022 года и ждут одобрения в ходе очередного второго чтения главного финансового документа страны. Вопрос обеспечения курорта дополнительными мощностями электроэнергии также на стадии проработки с Россетями.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в КБР и на сегодняшний день предлагает горнолыжникам 15,4 км трасс и 7 подъемников (три из них - гондольного типа). За девять месяцев 2021 года курорт посетили 572 тыс. человек, что почти на 50% больше показателей доковидного 2019 года. Как сообщалось ранее, турпоток к подножию Эльбруса планируется довести до 1 млн человека в год. На развитие горнолыжного курорта до 2023 года предусмотрено 8,6 млрд рублей.

О "Кавказ.РФ"

Ранее сообщалось, что Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально стал АО "Кавказ.РФ". Горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. Миссия единого института развития СКФО - содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов округа. Среди его ключевых задач, в частности, содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, а также создание условий для "открытого" бизнеса.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".