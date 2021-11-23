Суд обязал Кевина Спейси выплатить продюсерам "Карточного домика" $31 млн

ТАСС, 23 ноября. Кевину Спейси по итогам арбитражного разбирательства в прошлом году было предписано выплатить почти $31 млн продюсерской компании MRC (ранее - Media Rights Capital), работавшей над сериалом "Карточный домик" (House of Cards, 2013-2018), в котором этот американский актер сыграл ведущую роль. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC.

По его сведениям, эта информация стала известна после того, как в понедельник MRC попросила верховный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) подтвердить законность решения, принятого коллегией в составе трех арбитражных судей в октябре 2020 года. Они удовлетворили жалобу продюсерской компании, которая обвинила Спейси в нарушении условий контракта и потребовала от него возместить ей убытки, ставшие следствием его действий сексуального характера.

Как указывается в публикации телеканала, актера и его продюсерские компании M. Profitt Productions и Trigger Street Productions обязали выплатить MRC $29,5 млн в качестве компенсации убытков. Кроме того, коллегия судей постановила взыскать с ответчиков судебные издержки в размере $1,2 млн и $235 тыс. дополнительных расходов. Апелляция ответчиков была отклонена.

Скандал разразился после того, как 30 октября 2017 года американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Сам Спейси заявил, что не помнит этого инцидента, но при этом признался в гомосексуальности. Позже его представитель информировал, что Спейси намерен пройти обследование и обратиться за лечением. Впоследствии в сексуальных домогательствах актера обвинили еще несколько мужчин.

Media Rights Capital и компания Netflix из-за скандала временно прекратили съемки очередного сезона сериала. Позже компании начали разбирательство в связи с новыми обвинениями Спейси в сексуальных домогательствах.