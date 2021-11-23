Власти Петербурга рассчитывают провести большинство новогодних мероприятий в очном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Программа новогодних праздников в Санкт-Петербурге включает более 500 общегородских мероприятий, формат которых будет зависеть от эпидемической обстановки и уровня вакцинации жителей города. Об этом сообщил во вторник на заседании городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Правительство города подготовило большой план проведения новогодних и рождественских праздников. Чтобы хорошо встретить Новый год, нужно, чтобы как можно больше жителей были привиты. От всех нас зависит, как мы встретим Новый год: либо это будет офлайн-режим, либо онлайн. Я надеюсь, что все-таки нам удастся провести его на самом высоком уровне в режиме офлайн. Чем больше у нас будет привитых, тем будет более безопасно", - сказал губернатор.

Среди главных общегородских событий он назвал проведение ежегодной Рождественской ярмарки на Манежной площади с 18 декабря по 9 января, фестиваль "Морская зимняя сказка" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте, новогодние представления в учреждениях культуры. На Дворцовой площади будет установлена живая новогодняя ель, еще 67 искусственных елок появятся в разных районах Петербурга, планируется новогодний фейерверк, если позволит эпидемическая обстановка. Для горожан и туристов откроются новогодние катки.

"Город подготовил совершенно новые проекты. На Конюшенной площади откроется большой городской каток, там можно будет не только покататься, но и посмотреть представления детского ледового театра. Еще один новогодний каток появится на Елагином острове - это будет новая ледовая арена с современной инфраструктурой и праздничной программой", - рассказал Беглов.

Губернатор напомнил, что в Петербурге пока сохраняется ряд серьезных ограничительных мер при проведении массовых мероприятий: есть ограничения по наполняемости театральных, концертных залов, необходимо предъявлять QR-коды при посещении культурных учреждений. Но, в отличие от прошлого года, накоплен большой опыт в проведении различных мероприятий с соблюдением необходимых стандартов безопасности.

"Мероприятия состоятся как в офлайн, так и в онлайн-режиме, мы должны быть готовы и к тому, и к другому, и к смешанному режиму, поэтому все нужно внимательно отработать, чтобы в случае возникновения каких-то сложностей мы могли бы это переформатировать, но праздник должен состояться. Все события должны быть организованы с соблюдением мер санитарной безопасности. Все должно быть продумано до мелочей", - сказал Беглов.