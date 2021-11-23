Самарским медикам дефицитных специальностей впервые за восемь лет повысят выплаты

САМАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Выплаты молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным или наиболее востребованным направлениям, будут повышены впервые за восемь лет в Самарской области. Такое решение принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"До конца 2021 года планируется предоставить выплаты более 450 молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным медицинским специальностям. Число получателей ожидается в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Размер выплаты не менялся 8 лет (с 2013 года) и составлял 166 тысяч рублей. Поручение увеличить размер ежегодных "подъемных" дал губернатор Дмитрий Азаров ", - говорится в сообщении.

Теперь сумма выплат повысится до 200 тыс. рублей. Для наиболее дефицитных специальностей, среди которых - врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи (анестезиологи, педиатры, психиатры, врачи скорой помощи) получат по 300 тыс. рублей.

"Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем для привлечения молодых специалистов по самым востребованным специальностям в лечебные учреждения региона. Особенно это актуально сейчас, когда практически все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Нагрузка на врачей, медсестер, санитаров в последние месяцы увеличилась кратно", - отметил Азаров.

Сейчас ведется сбор и анализ документов медиков, претендующих на эту выплату.