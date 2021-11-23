Первый физкультурно-оздоровительный комплекс нового типа открыли в Тамбове

ТАСС, 23 ноября. Первый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, построенный по нацпроекту "Демография", начал работу в Тамбове. Об этом сообщил в своем Instagram во вторник врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

"Сегодня в Тамбове открыл физкультурно-оздоровительный комплекс нового типа. Компактный, многофункциональный, современный. Уверен, что универсальный игровой комплекс, мини-футбольное поле, беговые дорожки и площадка для воркаута будут востребованы у юных спортсменов и местных жителей круглый год", - написал он.

По данным пресс-службы администрации Тамбовской области первый в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построен на территории детско-юношеской спортивной школы №1 Тамбова в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и проекта Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Детский спорт", в нем есть мини-футбольное поле, беговые дорожки, универсальный игровой комплекс для волейбола, баскетбола, площадка для воркаута, раздевалка и трибуны на 100 мест. На его строительство было направлено около 34,5 млн рублей, в том числе 20 млн рублей - из федерального бюджета.

Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, врио главы Тамбовской области на открытии комплекса сказал об установке в 2022 году дополнительных мачт освещения, чтобы занятия на его спортплощадках продолжались до глубокого вечера.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.