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Минюст внес в реестр экстремистских материалов песню группы "Порнофильмы"

Речь идет о песне "Нищих убивай"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов песню "Нищих убивай" панк-группы "Порнофильмы".

"Музыкальная композиция под названием "Нищих убивай!", начинающаяся словами "Прогресс и эффективность победили еще бы ..." и заканчивающаяся словами "... нищих убивай", продолжительностью 4 минуты 21 секунду", - говорится в реестре министерства.

Композиция стала 5225-й в данном списке. Она внесена в реестр на основании решения Дзержинского районного суда Волгограда от 23 сентября.

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