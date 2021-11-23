Минюст внес в реестр экстремистских материалов песню группы "Порнофильмы"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов песню "Нищих убивай" панк-группы "Порнофильмы".

"Музыкальная композиция под названием "Нищих убивай!", начинающаяся словами "Прогресс и эффективность победили еще бы ..." и заканчивающаяся словами "... нищих убивай", продолжительностью 4 минуты 21 секунду", - говорится в реестре министерства.

Композиция стала 5225-й в данном списке. Она внесена в реестр на основании решения Дзержинского районного суда Волгограда от 23 сентября.