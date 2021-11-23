В Петербург поступила партия вакцины "Ковивак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Ковивак" поступила на склад Петербурга в количестве более 2,4 тыс. доз. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана говорил, что вакцина "Ковивак" закончилась на складе города, информации о новых поставках не было. Интерес к вакцинации от новой коронавирусной инфекции вырос после введения новых ограничительных мер и QR-кодов. С начала ноября Петербург установил пять рекордов по общему количеству инъекций, сделанных за сутки. Последний наивысший показатель сообщался 20 ноября, тогда численность привившихся за сутки составила 38,8 тыс. человек.

"Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" поступили следующие вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2: "ЭпиВакКорона" в количестве 1 800 комплектов доз и "КовиВак" в количестве 2 475 комплектов доз (по 5 доз во флаконе) производства ФГБНУ им. Чумакова. В ближайшее время они будут развезены по поликлиникам города", - говорится в сообщении.

Также по данным пресс-службы, 21 ноября в Петербург поступила крупная партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 270 тыс. доз и 29,4 тыс. доз вакцины "Спутник V".

По данным городской администрации, всего в Санкт-Петербурге завершили цикл вакцинации более 2,1 млн горожан. В Санкт-Петербурге работают 179 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций.

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