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Дума поддержала во II чтении право экипажа применять против дебоширов средства сдерживания

Перечень средств сдерживания, порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов использовать против авиадебоширов специальные средства сдерживания.

Поправками в Воздушный кодекс РФ командир воздушного судна наделяется правом отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиационного предприятия.

Перечень средств сдерживания, порядок действий членов экипажа будет утверждать правительство. Законопроект в случае окончательного принятия вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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