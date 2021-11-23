Кабмин продлил срок действия решения по бесплатным ПЦР-тестам на ковид

"Конечно, тестирование должно оставаться для людей. Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий и два последующих года, чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС", - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

Глава кабинета министров уточнил, что прежде всего речь идет "о тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел".

"Все мы прекрасно понимаем, что любую болезнь легче лечить, если выявить ее на ранней стадии. Чем быстрее человек узнает, что болен, тем скорее уйдет на карантин и заразит меньше людей", - отметил Мишустин. "Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование", - указал он.

Премьер-министр напомнил о постановлении Роспотребнадзора о проведении не менее 300 тестов на 100 тыс. человек ежедневно. "Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно", - поручил председатель правительства.

На нынешнем заседании он предложил обсудить, какие меры принимаются в регионах для борьбы с коронавирусом, как идет оказание медицинской помощи, сформированы ли во всех регионах необходимые запасы препаратов, а также процесс вакцинации.

Подписанное постановление

В пресс-службе кабинета министров уточнили, что "в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи теперь указан четкий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции". "Такие изменения закреплены постановлением, которое подписал Мишустин", - уточнили в пресс-службе.

"Сделать бесплатно ПЦР-тест можно в следующих случаях: если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19; для оценки эффективности лечения, когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел; при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз", - перечисляется в сообщении.

Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.