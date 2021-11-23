Внутривенный препарат для пациентов с ковидом поступит во все регионы к концу недели

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией планируется осуществить во все регионы РФ до конца этой недели, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, Мурашко отметил, что в соответствии с поручением правительства уже закуплены препараты для внутривенного введения пациентам с ковидом в стационарах.

"Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идет приемка. До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты РФ", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с новым заболеванием.

Мурашко пояснил, что данный препарат очень важно применять на ранних сроках заболевания. Министр напомнил, насколько важно, чтобы граждане обращались за помощью в медучреждения как можно раньше. "Минздрав зарегистрировал инфузионную форму уже ранее использованного препарата против новой коронавирусной инфекции, и сейчас он вносится в методические рекомендации", - заключил Мурашко.