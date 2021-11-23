Одна из участниц инцидента с QR-кодами в здании Роспотребнадзора в Волгограде оштрафована

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Жительница Волгоградской области решением суда оштрафована за то, что нарушила пропускной режим и самовольно прошла в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Мировой судья судебного участка №122 Центрального судебного района Волгоградской области привлек к административной ответственности Светлану Печенову. <...> Судом установлено, что 19 ноября 2021 года Печенова, находясь в здании Роспотребнадзора по Волгоградской области, в нарушение установленного контрольно-пропускного режима, самовольно, не имея специального пропуска, прошла через пост охраны", - рассказала Вальковская.

Она уточнила, что женщине назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, постановлением Центрального районного суда Волгограда такой же штраф назначен за нарушение правил режима повышенной готовности.

"В судебном заседании Печенова вину в совершении административного правонарушения не признала. Пояснила, что прошла в здание Роспотребнадзора так как "имеет волю", добавив, что ранее писала в указанный государственный орган письма, но ответа не получала", - добавила пресс-секретарь.

Она добавила, что также в Центральный районный суд Волгограда поступили материалы на еще двух участниц инцидента.

19 ноября в СМИ появилась информация о том, что группа людей якобы ворвалась в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде, из-за чего работа ведомства была парализована. Как рассказывал ТАСС начальник отдела организации надзора регионального управления Роспотребнадзора Николай Мальков, в здание, а также в кабинет руководителя, прошли четыре человека. От сотрудников они требовали предъявить паспорта и QR-коды.