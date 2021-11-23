Во Владикавказе реконструировали аллею по федеральной программе

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Реконструкция аллеи во Владикавказе завершена по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", сообщили во вторник в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" завершилась реконструкция аллеи по улице Титова во Владикавказе. От улицы Зортова до Маркуса уложено асфальтное покрытие с заменой прибордюрного камня. Установлены новые лавочки и урны, смонтирована современная система освещения, обновилась газонная часть", - говорится в сообщении.

Аллея по улице Титова - одна из 18 локаций, которые были определены по итогам народного голосования.