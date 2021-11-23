{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе реконструировали аллею по федеральной программе

Установили новые лавочки и урны, смонтировали современную систему освещения и обновили газонную часть

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Реконструкция аллеи во Владикавказе завершена по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", сообщили во вторник в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" завершилась реконструкция аллеи по улице Титова во Владикавказе. От улицы Зортова до Маркуса уложено асфальтное покрытие с заменой прибордюрного камня. Установлены новые лавочки и урны, смонтирована современная система освещения, обновилась газонная часть", - говорится в сообщении.

Аллея по улице Титова - одна из 18 локаций, которые были определены по итогам народного голосования.

Теги
Северный Кавказ
Адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер не занимается продажей наркотиков
Сергей Жорин подчеркнул, что обвинение музыканта в торговле наркотическими средствами "вызвало, мягко говоря, недоумение"
Адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер не занимается продажей наркотиков
Читать полностью