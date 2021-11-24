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Вильфанд заявил, что аномально теплая погода сохранится в Якутии до конца недели

Ожидается отклонение от нормы на четыре-восемь градусов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Аномально теплая погода с отклонениями от нормы на четыре-восемь градусов сохранится в Якутии в ближайшее время. Температура днем будет колебаться в диапазоне 16-20 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супертеплая погода в Якутии [сохраняется] уже длительное время. И это будет продолжаться - до конца недели температура будет на 4-8 градусов выше нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура днем в этот период будет составлять 16-20 градусов мороза, ночью - 22-27 градусов мороза.

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РоссияЯкутия
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