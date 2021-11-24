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Пандемия COVID-19

В ФРГ за сутки выявили рекордные 66 884 случая заражения коронавирусом

С начала эпидемии инфекцию обнаружили у 5 497 795 жителей Германии

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 66 884, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 ноября, когда за сутки выявили 65 371 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 497 795 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 335 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 99 768.

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ГерманияПандемия COVID-19
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