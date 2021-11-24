Новая Зеландия откроет границы для вакцинированных путешественников 30 апреля 2022 года

СИДНЕЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Полностью вакцинированные новозеландцы смогут въезжать в Новую Зеландию из Австралии без карантина с 17 января 2022 года, граждане других государств после двухкратной прививки против коронавируса смогут посещать страну с 30 апреля 2022 года. Об этом в среду сообщил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз.

"Полностью вакцинированные новозеландцы и постоянные жители страны смогут въехать Новую Зеландию из Австралии, не останавливаясь в карантине, с 23:59 [13:59 мск] 16 января 2022 года. Привитые [двумя компонентами вакцины против COVID-19] обладатели новозеландских виз и граждане Австралии смогут прибывать на территорию Новой Зеландии без карантина с 23:59 [13:59 мск] 13 февраля 2022 года", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства страны. Он отметил, что с 30 апреля 2022 года Новая Зеландия откроет свои границы для полностью вакцинированных туристов из всех стран мира.

Глава ведомства также сообщил, что даже "полностью вакцинированным путешественникам все равно необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 перед полетом, подтверждение вакцинации и задекларировать историю своих поездок". Кроме того, прибывшим на территорию Новой Зеландии придется пройти повторное тестирование спустя сутки после прилета и принять меры к самоизоляции на семь дней, после чего еще раз сдать тест на COVID-19. "Сохранение требования об обязательном семидневном периоде изоляции является важным элементом сохранения безопасности сообщества, однако это требование, как и другие, будет периодически пересматриваться с учетом риска, создаваемого путешественниками, въезжающими в Новую Зеландию", - подчеркнул Хипкинз.

К настоящему моменту в Новой Зеландии, где первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в конце февраля 2020 года, выявлено 10 609 случаев инфицирования. Выздоровели 5 533 заболевших, 40 человек умерли из-за осложнении, вызванных вирусом. Под наблюдением медиков остаются 5 036 пациентов с активной формой COVID-19, 66 из них госпитализированы.