"Известия": СК и прокуратура получили информацию о 37 антипрививочниках

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Региональные органы Росздравнадзора направили в СК и прокуратуру собранные за три недели в социальных сетях материалы на 37 активных антипрививочников. Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Карелии, сообщает в среду газета " Известия " со ссылкой на данные, полученные от всех субъектов, кроме Москвы и Подмосковья.

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По данным "Известий", из Республики Карелии в правоохранительные органы было направлено 18 материалов. На втором месте находится Ростовская область, откуда поступило восемь материалов, на третьем - Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации. Кроме того, два антипрививочника были вычислены в Смоленской области, по одному - в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области, уточняет газета со ссылкой на ответы 83 региональных органов Росздравнадзора.

По данным издания,1 ноября Росздравнадзор поручил региональным представительствам искать в социальных сетях и СМИ людей, активно участвующих в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы, уделяя особое внимание медицинским работникам. В центральном аппарате Росздравнадзора также пояснили "Известиям", что точное число антипрививочников станет известно позже, после обработки всей необходимой информации.

Предполагается, что наказывать за активную антипрививочную пропаганду будут по ст. 207.1 (за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 (в случае, если эти действия повлекли тяжкие последствия) УК РФ.