Ученые с арестованного в Дании судна "Академик Иоффе" прибыли в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" прибыло в Калининградский морской рыбный порт, сообщили ТАСС в диспетчерской порта. На борту судна в Россию прибыли ученые и часть экипажа судна "Академик Иоффе", арестованного в Дании.

"Судно "Академик Николай Страхов" зашло в порт, становится к причалу", - сказали в диспетчерской.

4 ноября посольство РФ в Дании сообщило, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны.

Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипмиссия находится в контакте с МИД Дании. По информации российского посольства в королевстве, иск, на основании которого в Дании задержано судно "Академик Иоффе", подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. Ранее Минобрнауки РФ создало специальную комиссию для проверки фактов, связанных с арестом судна "Академик Иоффе" в порту Скаген.