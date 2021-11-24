Госзавод игристых вин в Севастополе впервые запустил экскурсии на предприятии

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Государственный "Севастопольский винодельческий завод" впервые запустил экскурсии по предприятию, сообщил в среду ТАСС директор винзавода Александр Васюков.

"Организована экскурсионная программа "Крымский бриз", мы заключили договоры с двумя туроператорами. В маршрут входят несколько производственных площадок: можно увидеть виноградники, побывать в цехе первичного виноделия. Есть и дегустационный зал, который хотели бы использовать в полной мере", - рассказал Васюков.

Он уточнил, что вся программа занимает четыре часа. Такие экскурсии на Кубани и Крымском полуострове проводятся на некоторых предприятиях и пользуются спросом у туристов, в том числе становятся точками притяжения в межсезонье, когда невозможен пляжный отдых, и основу путешествия составляют различные познавательные и развлекательные маршруты.

Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают около 20 виноделен, при этом терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия. Летом 2021 года была одобрена заявка на создание в Крыму и Севастополе межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Мореагробиотех", одним из ключевых направлений которого станут исследования и разработки в сфере виноградарства и виноделия.