В московском Музее космонавтики пройдет встреча с экипажем "Союз-39"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве 25 ноября проведет встречу с экипажем "Союз-39". Также состоится презентация книги, посвященной 40-летию первого полета в космос космонавта из Монголии, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"25 ноября в 12:00 в кинозале московского Музея космонавтики состоится презентация книги, посвященная 40-летию полета в космос первого представителя Монголии по программе "Интеркосмос". В мероприятии примут участие члены экипажа "Союз-39", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков и первый космонавт Монгольской Народной Республики, Герой Монгольской Народной Республики, Герой Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Гости мероприятия смогут узнать о программе полета из первых рук, задать вопросы", - рассказал собеседник агентства.

Мероприятие пройдет при поддержке госкорпорации "Роскосмос", Российского государственного архива научно-технической документации, Федерации космонавтики России и московского Музея космонавтики.

"Начнется торжественная церемония с просмотра короткого видеоролика, посвященного программе "Интеркосмос" - "Союз-39". Корабль "Союз-39" стартовал с космодрома "Байконур" 22 марта 1981 года и произвел успешную стыковку с орбитальной станцией "Салют-6". Первый советско-монгольский экипаж должен был выполнить программу работ, рассчитанную на 7 дней. Она включала медико-биологические, физико-технические и технологические эксперименты, а также исследования атмосферы и природных ресурсов Земли. Космонавты провели наблюдения и фотографирование территории Монголии, в том числе пустыни Гоби", - рассказал собеседник агентства.

Сразу после просмотра видеоролика состоится телемост, в ходе которого Владимир Джанибеков из кинозала музея свяжется с Жугдэрдэмидийном Гуррагчей. Космонавты поделятся деталями полета и своими впечатлениями от совместной работы. Вход на мероприятие свободный по действующим билетам в музей и предварительной регистрации. Для посещения музея потребуется QR-код и документ, удостоверяющий личность.