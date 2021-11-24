Депутаты Хабаровского края поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Хабаровского края на заседании в среду поддержали федеральный законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который регулирует использование QR-кодов в общественных местах, сообщили ТАСС в пресс-службе законодательной думы региона.

"Большинством голосов поддержали законопроект", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, сколько депутатов проголосовало за законопроект и против него.

В публикации на странице Законодательной думы Хабаровского края в Instagram уточняется, что решение продиктовано серьезным ухудшением эпидемиологической ситуации и подкрепляется статистическими данными по заболеваемости коронавирусом.

"Подобная вынужденная инициатива позволит избежать применения полного локдауна, который нанесет серьезный урон экономике и приведет к негативным последствиям в сфере образования. Особенно актуален данный законопроект для Хабаровского края. Приведенная руководителем управления Роспотребнадзора Татьяной Зайцевой статистика свидетельствует, что наш регион входит в десятку субъектов с самыми высокими темпами заболеваемости и самыми низкими показателями вакцинации", - говорится в сообщении в соцсети.

В регионе с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 106 006 человек, выписали 92 661. Медицинскую помощь получают 12 334 пациента, из них 2 312 - стационарно, 10 022 - амбулаторно. Двумя дозами вакцины от коронавируса 401 269 человек, одной - 465 661, это составляет 45% от плана. Чтобы выявлять тех, кто заразился и переносит коронавирус бессимптомно, в регионе решено проводить экспресс-тестирование на COVID-19 перед вакцинацией.

О законопроекте

Как сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.