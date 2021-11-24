Нижегородский Роспотребнадзор пока не планирует введение QR-кодов на транспорте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области пока не планирует вводить QR-коды на общественном транспорте, такие предложения в адрес исполнительной власти не готовятся, сообщила в среду на брифинге заместитель руководителя регионального ведомства Наталья Садыкова.

"Дело в том, что это чисто технически достаточно сложный момент и, мы пока воздерживаемся от этой практики, таких предложений в адрес исполнительной власти мы не готовим", - сказала Садыкова.

Ранее Татарстан стал первым регионом РФ, где ввели действие QR-кодов на транспорте. С 22 ноября в республике начало действовать постановление местного правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медицинском отводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.

Также с 23 ноября на Камчатке ввели систему QR-кодов в межмуниципальном транспорте и на полеты на воздушном транспорте местных авиалиний.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено 209,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 181,4 тыс. человек выздоровели, 8,6 тыс. умерли. В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников отдельных социально значимых сфер, а также для пожилых жителей.

В конце октября - начале ноября в области фиксировали более 800 случаев заражения коронавирусом в сутки, сейчас этот показатель снизился до 760-780 случаев.